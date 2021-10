Das Team offene Jugendarbeit startet ein Kochprojekt für Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 27 Jahren. An drei Terminen soll gemeinsam gekocht, gegessen und sich ausgetauscht werden. Dabei werden junge Menschen angesprochen, die Unterstützung benötigen. Die Treffen sind am 21. Oktober, 25. November und 16. Dezember jeweils von 18 bis 21 Uhr in der VHS. Weitere Infos unter Telefon 06321 855-1657.