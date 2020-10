Bei einem Brand auf dem Balkon einer Wohnung in der Neustadter Laustergasse ist am Freitagnachmittag ein Mann leicht verletzt worden. Wie die Feuerwehr auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte, hatte der Bewohner einer Wohnung im zweiten Obergeschoss einen Kocher auf dem Balkon benutzt. Der Kunststoff an dem Gerät fing gegen 16.30 Uhr aus bislang unbekannten Gründen Feuer. Der Brand griff auf die Balkontür über. Bis die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort war, hatte der Bewohner erste Löschversuche unternommen. Die Feuerwehr löschte nach und lüftete die Wohnung. Der Bewohner wurde noch am Einsatzort ärztlich versorgt, musste aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Laut Feuerwehr-Sprecher Bernd Kaiser entstand ein Schaden im fünfstelligen Euro-Bereich. Außerdem vor Ort waren Polizei, Rettungsdienst und Notarzt. Der Einsatz war gegen 17.20 Uhr beendet.