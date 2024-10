Die Abteilung Inklusive Abenteuer- und Erlebnissporttage der TuS Lachen-Speyerdorf fördert in den Herbstferien körperliche Fertigkeiten von Kindern. Es geht aber auch um handwerkliches Geschick. Noch gibt es freie Plätze.

Die Abteilung „Inklusive Abenteuer und Erlebnissporttage“ (IAE) der TuS Lachen Speyerdorf veranstaltet als Kooperationspartner des TV Gimmeldingen ein Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis 13 Jahren. Das Programm findet vom 14. bis 25. Oktober jeweils von 9 bis 16 Uhr sowohl in der Turnhalle der August-Becker-Grundschule als auch im Sportpark Lilienthal statt, informiert die TuS Lachen-Speyerdorf.

Die erste Tageshälfte stehe im Zeichen eines kreativen Programms, bei dem Kinder und Jugendliche ihrer Fantasie freien Lauf lassen könnten. Je nach Tag gibt es abwechslungsreiche Angebote wie Kochen, Basteln oder Werken. Nach einer gemeinsamen Mittagspause – Verpflegung muss selbst mitgebracht werden – geht es dann weiter mit einem Abenteuer- und Erlebnisparcours. Hier könnten die Teilnehmer ihren Bewegungsdrang ausleben, den Parcours gemeinsam bespielen, fantasievoll umbauen und dabei zahlreiche neue Erfahrungen sammeln, so die TuS. Das Programm könne ebenfalls tageweise gebucht werden. Auch Mädchen und Jungen ohne Vereinsmitgliedschaft dürften teilnehmen.

Fast 1000 Teilnehmertage

Die Inklusiven Abenteuer- und Erlebnissporttage (IAE), eine Abteilung der Turn- und Sportgemeinschaft Lachen-Speyerdorf, blicken stolz auf ihre Ferienhits zurück: Mit bislang fast 1000 Teilnehmertagen von Kindern und Jugendlichen im Alter von sieben bis zwölf Jahren sei ein abwechslungsreiches und inklusives Programm geboten worden, welches nicht nur Spaß und Abenteuer, sondern auch eine breite Förderung motorischer und sozialer Kompetenzen ermöglicht habe, so Mia Hemmer aus der IAE-Projektsteuerung. Noch können sich Kinder für das Ferienprogramm ab 14. Oktober anmelden.

Beliebtes Klettern

Zum vierten Mal waren die Seilparcours Teil des Ferienprogramms. Hemmer erinnert sich gerne: „Bei den drei Wochen im Ordenswald von Lachen-Speyerdorf konnten die Kinder verschiedene Niedrig- und Hochseilkonstruktionen beklettern und sich obendrein nach erfolgreicher Knotenkunde aktiv beim Selbstbau der Parcours verwirklichen.“ Somit seien sowohl körperliche Fertigkeiten, Kreativität und handwerkliches Geschick gestärkt worden. In der darauffolgenden Woche standen erstmals fünf Tage Natur und Wald auf dem Programm: Hier hatten die Mädchen und Jungen die Möglichkeit, die Lebenswelt Wald genauer kennenzulernen und mit Schnitzen, Lagerbauen und Schatzsuchen wertvolle Erfahrungen im Ordenswald zu sammeln. Ein weiterer Höhepunkt: zwei Tage Bouldern an der vereinseigenen, 150 Quadratmeter großen Outdoorwand. „Hier konnten die Teilnehmer Selbstwirksamkeit erfahren und sprichwörtlich über sich hinauswachsen“, hebt Hemmer hervor. Zudem hätten die Kletterbegeisterten dabei erkundet, ob sie ihre Fähigkeiten auch zukünftig in den wöchentlichen Gruppenstunden vertiefen möchten.

Termine/Kontakt

14. Oktober: Harry-Potter-Kochschule;

15. und 17. Oktober: Modellieren;

16. Oktober: Werken mit Holz;

18. Oktober: Makramee;

21. Oktober: Backkurs;

22. Oktober: Upcycling;

23. Oktober: Jutebeutel bemalen;

24. Oktober: Kochkurs;

25. Oktober: Kerzenkunst.

Jeweils von 9 bis 16 Uhr für Sieben- bis 13-Jährige. Ort: Turnhalle der August-Becker-Grundschule und Sportpark Lilienthal; Anmeldung: www.abenteuer.tus1910.de

Für weitere Informationen: Steuerungsgruppe der Inklusiven Abenteuer- und Erlebnissporttage, E-Mail an abenteuer@tus1910.de, Telefon 06327 5068951.