Auf dem Parkplatz vor dem Neustadter Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium (KRG) steht ein mobiles Kochstudio. Dahinter an einem Tisch blicken Schüler der Zukunfts-AG des Gymnasiums auf verschiedene Lebensmittel und ordnen ihnen Behälter mit Zucker zu.

Angeleitet werden sie dabei von Ernährungswissenschaftlerin Sarah Zorn. Die Schüler schlagen sich gut, ordnen richtigerweise den Behälter mit zwölf Würfeln Zucker zur 0,2-Liter Flasche Cola zu. Im Nutella-Glas mit 875 Gramm Schokocreme sind sogar 155 dieser Würfel, auch das haben die Schüler richtig erkannt.

Wie hängen Lebensmittel mit Klima zusammen?

Das Ratespielchen ist Teil einer besonderen Aktion: Der Kochbus der Landeszentrale für Umweltaufklärung hat gestern am KRG Station gemacht. Der Kontakt entstand über Schülerin Charlotte Kermann. Sie beginnt im Sommer ein Freiwilliges Ökologisches Jahr bei der Landeszentrale und fährt dann selbst mit dem Kochbus mit. Und da kam ihr die Idee, die künftigen Arbeitskollegen gleich mal an die eigene Schule zu lotsen. „Es ging um den Zusammenhang von Lebensmitteln und dem Klima“, erklärt Zorn. Die Schüler lernten unter anderem, wie viel CO 2 bei Herstellung und Transport verschiedener Lebensmittel benötigt wird.

Und es wurde zusammen gekocht. Auf dem Speiseplan standen etwa vegetarische Lasagne, Blumenkohlwings, Müsliwaffeln und veganes Mousse au Chocolat. Dazu gab’s ein Erfrischungsgetränk aus Äpfeln. Die Zutaten besorgten die Schüler selbst. Seit kurz vor 9 Uhr standen die AGler in der Kochbus-Küche. „Sie waren flott“, lobt Zorn, die das Projekt gemeinsam mit ihrem Kollegen Dietmar Johnen leitet. Johnen steht noch in der mobilen Küche und trifft die letzten Vorbereitungen, dann kann das Essen serviert werden.