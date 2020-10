Das Knutfest in Weidenthal, das alljährlich Anfang Januar um die tausend Gäste in die Waldgemeinde zwischen Neustadt und Kaiserslautern zieht, ist wegen der Corona-Krise für das kommende Jahr abgesagt worden. Das hat der Veranstalter, der FC Wacker Weidenthal, mitgeteilt. Das Weihnachtsbaumwerfen beschert der Gemeinde stets große Aufmerksamkeit, sogar aus dem Ausland. Laut „Wackeraner“ ist das Spektakel in Weidenthal bundesweit das größte Fest seiner Art. Seinen Ursprung hat das Fest in Skandinavien. Der St. Knut-Tag wird in Schweden, Norwegen und Finnland am 13. Januar gefeiert und markiert das Ende der Weihnachtszeit. In Weidenthal ist das Knutfest 2020 zum 18. Mal gefeiert worden. In der Pfalz gibt es Knutfeste beispielsweise auch in Weingarten (Kreis Germersheim), Hütschenhausen (Kreis Kaiserslautern) und Freimersheim (Südliche Weinstraße).