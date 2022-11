Das beliebte Knutfest in Weidenthal findet nach zweijähriger Zwangspause 2023 wieder statt.

Termin ist am Sonntag, 8. Januar, ab 13 Uhr, kündigt der FC Wacker Weidenthal an, der das Ereignis organisiert. Die Weltmeisterschaft im Weihnachtsbaumwerfen zieht stets eine große Anzahl von Besuchern nach Weidenthal.

Titelverteidiger ist einmal mehr Frank Schwender aus Frankeneck, der schon sechs Mal den Weltrekord im Weihnachtsbaumwerfen aufstellen konnte. Sein Weltrekord stammt aus dem Jahr 2016 und liegt bei 25,01 m. Es wird wieder ein spannender Zweikampf mit Lokalmatador und Ex-Weltmeister Christopher Milloth erwartet. Große Favoritin bei den Damen ist Margret Klein-Raber aus Siersburg. Die Saarländerin war 2019 erstmals am Start und stellte gleich drei Einzelweltrekorde im Hoch-, Schleuder- und Weitwurf auf. Im Mehrkampf kam sie auf unglaubliche 20,20 m, womit sie ebenfalls den Weltmeister-Titel mit nach Hause nehmen durfte.

Mit dabei sind auch wieder die „Weihermer Schneckenschleimer“, die in bunten Outfits mit ihrer schrägen Guggemusik viele Fans haben. Jeder Gast, der seinen Weihnachtsbaum zur traditionellen Verbrennung mitbringt, bekommt einen Glühwein „fer umme“.

Laut FC Wacker ist das Spektakel in Weidenthal bundesweit das größte Fest seiner Art. Seinen Ursprung hat die Veranstaltung in Skandinavien. Der St. Knut-Tag wird in Schweden, Norwegen und Finnland am 13. Januar gefeiert und markiert das Ende der Weihnachtszeit. In Weidenthal ist das Knutfest im Januar 2020 zum 18. Mal gefeiert worden.