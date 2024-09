Die Abteilung Inklusive Abenteuer- und Erlebnissporttage der TuS Lachen-Speyerdorf fördet in Schulferien nicht nur körperliche Fertigkeiten von Kindern. Im Herbst geht es auch um und handwerkliches Geschick.

Die Inklusiven Abenteuer- und Erlebnissporttage (IAE), eine Abteilung der Turn- und Sportgemeinschaft Lachen-Speyerdorf, können mit Stolz auf ihre Ferienhits 2024 zurückblicken: Mit insgesamt fast 1000 Teilnehmertagen von Kindern und Jugendlichen im Alter von sieben bis zwölf Jahren sei ein abwechslungsreiches und inklusives Programm geboten worden, welches nicht nur Spaß und Abenteuer, sondern auch eine breite Förderung motorischer und sozialer Kompetenzen ermöglicht habe, teilt Mia Hemmer aus der IAE-Projektsteuerung mit.

Fünf Tage Natur und Wald

Bereits zum vierten Mal waren die Seilparcours Teil des Ferienprogramms. Hemmer: „Bei den drei Wochen im Ordenswald von Lachen-Speyerdorf konnten die Kinder verschiedene Niedrig- und Hochseilkonstruktionen beklettern und sich obendrein nach erfolgreicher Knotenkunde aktiv beim Selbstbau der Parcours verwirklichen.“ Somit seien sowohl körperliche Fertigkeiten, Kreativität und handwerkliches Geschick gestärkt worden. In der darauffolgenden Woche standen erstmals fünf Tage Natur und Wald auf dem Programm: Hier hatten die Mädchen und Jungen die Möglichkeit, die Lebenswelt Wald genauer kennenzulernen und mit Schnitzen, Lagerbauen und Schatzsuchen wertvolle Erfahrungen im Ordenswald zu sammeln. Ein weiterer Höhepunkt: zwei Tage Bouldern an der vereinseigenen, 150 Quadratmeter großen Outdoorwand dieses Jahr zum zweiten Mal Teil des IAE-Sommerferienprogramms. „Hier konnten die Teilnehmer auf ganz besondere Art und Weise Selbstwirksamkeit erfahren und sprichwörtlich über sich hinauswachsen“, hebt Hemmer hervor. Zudem hätten die Kletterbegeisterten dabei erkundet, ob sie ihre Fähigkeiten auch zukünftig in den wöchentlichen Gruppenstunden vertiefen möchten.

Herbstferienprogramm

Aufgrund dieser zahlreichen positiven Rückmeldungen blicken die Inklusiven Abenteuer- und Erlebnissporttage voller Zuversicht auf das bevorstehende Herbstferienprogramm. Das Angebot findet vom 14. bis 25. Oktober sowohl in der August-Becker-Sporthalle als auch im Sportpark Liliental statt. Die Jungen und Mädchen können sich für das tageweise Ferienprogramm anmelden und jeden Tag auf einzigartige Weise mitgestalten.

Die eine Tageshälfte steht im Zeichen eines Abenteuer- und Erlebnissportparcours. Nach einer gemeinsamen Mittagspause geht es mit dem zweiten Teil weiter, der je nach Tag ein unterschiedliches Kreativitätsprogramm bietet: Kochen, Basteln oder Werken.

Termine

14. Oktober: Harry-Potter-Kochschule;

15. und 17. Oktober: Modellieren;

16. Oktober: Werken mit Holz;

18. Oktober: Makramee;

21. Oktober: Backkurs;

22. Oktober: Upcycling;

23. Oktober: Jutebeutel bemalen;

24. Oktober: Kochkurs;

25. Oktober: Kerzenkunst.

Alle Angebote sind von 9 bis 16 Uhr für Sieben- bis 13-Jährige.

Ort: Turnhalle der August-Becker-Grundschule und Sportpark Lilienthal

Anmeldung: im Internet unter https://tus1910.de/iae/