Der Neustadter Nahverkehrsexperte Werner Schreiner ( SPD) spricht in den städtischen Gremien gerne und immer mal wieder die Adolf-Kolping-Straße an. Ihn beschäftigt die Straßenbreite und die Frage, ob durch geparkte Autos der Verkehrsfluss beeinträchtigt wird – insbesondere auch mit Blick auf Busse, die dann auf ihren Touren ausweichen müssen. Nun hat Schreiner eine „neue Schwierigkeit“ entdeckt. Und zwar betrifft diese den Bereich vor den Hausnummern 76 bis 80. „Es wurde eine durchgehende Fahrbahnmarkierung aufgebracht, die eigentlich nicht überfahren werden darf. Da vor den genannten Häusern insbesondere aber auch noch geparkt wird, sind die Autofahrer und insbesondere auch die Busfahrer quasi gezwungen, die Sperrlinie, aber auch die Sperrfläche zu überfahren“, kritisiert Schreiner und schlägt eine „klare Beschilderung“ vor, um Diskussionen und juristische Streitigkeiten rund um Fahrbahnbreiten zu vermeiden. Zur Not müsse kontrolliert und sanktioniert werden. Die Stadtverwaltung kennt die beschriebene Stelle und Situation. Auf Anfrage heißt es aber, dass es sich keineswegs um eine neue Markierung handele: Vielmehr sei die alte Markierung abgefahren gewesen und nun wieder aufgefrischt worden. Laut Stadt ist die verkehrsrechtliche Regelung durch die Markierungen eindeutig: „Das bedeutet, dass am Straßenrand nicht geparkt werden darf, da die Straßenbreite sonst zu schmal ist.“ So sei das vorher auch schon gewesen, betont die Stadt. Allerdings sei das Parken geduldet worden, da die Markierung abgefahren gewesen sei. Die Stadt habe die Gesamtsituation aber auf dem Schirm. Aktuell finde eine Neuplanung für Teile der Adolf-Kolping-Straße statt. „Die Stadtverwaltung wird sich zur gesamten Straßenachse Gedanken machen“, kündigt die Pressestelle an.