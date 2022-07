Es gibt sie, die kostenlosen Wellness-Angebote. Wie neugeboren fühlen sich Mensch und Tier etwa nach einem Bad im Bach. Nahe der Rothenbuschklause gibt es mehrere schöne Einstiegsstellen.

Die beiden Bäche, die in Neustadt genügend Wasser führen, um sich bei diesen Temperaturen zu erfrischen, sind der Rehbach und der Speyerbach. Der Speyerbach ist im Osten direkt hinter der Rothenbuschklause leicht zugänglich. Dort führt eine rund fünf Meter breite Furt zum erfrischenden Nass. Kurz davor wirbelt eine kleine Stromschnelle das Wasser sprudelnd auf, dicke Steine liegen im Bach, aber direkt am Zugang sammelt sich das Wasser über einer samtweichen Sandschicht. Sie ist mit Steinen etwas abgegrenzt vom fließenden Wasser. Kein Wunder, herrscht dort an heißen Tagen ein reges Treiben.

Kinder matschen im Sand, idealerweise haben sie Wassersandalen an, damit sie sich nicht an den Steinen im etwas tieferen Wasser stoßen. Die Wasserhöhe ist im Sommer relativ ungefährlich, Erwachsenen reicht es nur bis zum Knie. Mit Eimer, Schippchen und Gießkanne beschäftigen sich die Kleinsten und erfinden kreative Spiele. Sie bauen Dämme aus Holz, machen „Knödel“ und „Kräutersuppe“. „Das ist Lava“, sagt ein Dreikäsehoch über das Wasser, während er über die Steine balanciert.

Wasser rund 20 Grad warm

Wem an dieser Stelle zu viel los ist, der darf rund 500 Meter weiter auf dem idyllischen kleinen Pfad Richtung Radweg spazieren. Die Bäume spenden Schatten. Der Weg verläuft parallel zum Bach. Wer sich mit Wasserschuhen an einen der etwas steileren Zugänge ins Wasser wagt, kann mehrere hundert Meter durch den Bach waten. Zu Fuß geht es ab der Kreuzung des Radwegs rechts ab. Ungefähr 20 Meter weiter ist der nächste, sandige Zugang ins erquickende Nass. Dort ist der Bach in der Mitte auch rund 50 Zentimeter tief, Kinder und Erwachsene kühlen sich in Badekleidung also richtig ab und legen sich sogar hinein. Die Wassertemperatur beträgt rund 20 Grad.

Kneipp-Gefühle stellen sich ein, wenn man noch weiter durch den Bach läuft. Beliebt sind diese und weitere kleine Zugänge am Speyerbach auch bei Vierbeinern. Hunde empfinden die Hitze noch stärker als Menschen, ihnen wird schon ab 20 Grad richtig heiß. Das Zusammentreffen zwischen Tieren und Menschen verläuft harmonisch. Alle scheinen dankbar zu sein für den kühlen Ort.

Verpflegung in der Klause

Wer mit dem Rad unterwegs ist, kann aus Richtung Stadtmitte bequem dem Wallgassen- und Böbig-Grünzug folgen und am Postsportverein über den Harthäuser Weg zum Parkplatz Reitclub fahren. Von dort können die Radler weiter den Schildern folgen zur Rothenbuschklause.

Nach der Abkühlung im Bach bietet die Gaststätte Eis, kalte Getränke und eine kleine Auswahl an warmen Speisen und Salaten sowie für die Kinder einen großen Spielplatz und Rasenfläche. Vor der Heimfahrt dann noch eine zweite Kneippkur im Bach. So lässt sich auch der heißeste Sommertag ertragen.

Die Serie

Ganz schön heiß dieser Tage! In loser Reihenfolge stellen wir über den Sommer Orte rund um Neustadt vor, an denen sich Menschen – und teilweise auch Tiere – ins Kühle flüchten können.