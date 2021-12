Kurz vor Weihnachten sind die Förderbescheide bei der Stadt eingegangen: Wie das rheinland-pfälzische Innenministerium mitgeteilt hat, bekommt Neustadt eine knappe Million Euro aus den Bund-Länder-Programmen „Sozialer Zusammenhalt“, „Wachstum und nachhaltige Entwicklung“ sowie „Lebendige Zentren“. Das Geld fließt in geplante Projekte im Böbig und in der Innenstadt. Im Böbig (Soziale Stadt) geht es vor allem um das Quartiersmanagement und den Ausbau des Harthäuser Weges. Dafür gibt es 225.000 Euro Zuschuss. 750.000 Euro wurden für sogenannte Ordnungsmaßnahmen in der Innenstadt beantragt und nun bewilligt. Dazu zählen Projekte in der Fußgängerzone sowie die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes.