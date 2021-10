Aus dem Soforthilfeprogramm „Kirchturmdenken. Sakralbauten in ländlichen Räumen: Ankerpunkte lokaler Entwicklung und Knotenpunkte überregionaler Vernetzung“ des Bundes geht eine Förderung nach Gimmeldingen. Wie der CDU-Bundestagsangeordnete im Wahlkreis Neustadt, Johannes Steiniger, mitteilte, erhält die protestantische Kirchengemeinde eine Finanzspritze in Höhe von 7743 Euro für ihre Laurentiuskirche. Mit dem Programm soll laut Steiniger in der Zeit von Corona ein Zeichen gesetzt werden, dass die kulturelle Entwicklung in den kleinen Gemeinden wichtig sei und unbedingt erhalten werden müsse.