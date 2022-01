Die Anzahl der Corona-Neuinfektionen bleibt relativ hoch. So hat das für Neustadt und den Landkreis Bad Dürkheim zuständige Gesundheitsamt über das Wochenende 422 neue Fälle registriert. 115 Menschen in Neustadt haben sich infiziert, 307 im Kreis. Bezogen auf die vergangenen 28 Tage sind 916 aktive Infektionen in Neustadt bekannt, im Kreis Bad Dürkheim 2382. Im Kreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau kamen seit Freitag 263 neue Covid-19-Fälle hinzu. Das dortige Gesundheitsamt meldet einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus: Es starb ein infizierter Mann aus dem Landkreis.