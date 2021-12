Ein lauter Knall hat am Sonntagnachmittag Bürger in Gimmeldingen und Königsbach beunruhigt und für einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei gesorgt. Nach Angaben der Feuerwehr hatte eine Bewohnerin des Fürstenwegs gegen 14.20 Uhr einen lauten Knall aus den Weinbergen im Bereich der Neubergstraße gehört. Da die Frau zudem wenig später auch Rauch sah, setzte sie einen Notruf ab. Ein weiterer Passant hat ein Foto vom Rauch gemacht. Allerdings fanden die Wehrleute aus Gimmeldingen und Königsbach an der genannten Stelle keinen Brandherd und auch keine sonstigen Hinweise auf einen Schaden – etwa eine Explosion. Die Einsatzkräfte trafen noch einen dritten Passanten, der den Knall ebenfalls gehört hatte, aber keine weiteren Angaben machen konnte. Außer der Polizei war die Feuerwehr mit 23 Einsatzkräften vor Ort. Sie brachen den Einsatz schließlich ab, da ihre Befragungen keine weiteren Erkenntnisse erbrachten. Bereits am frühen Morgen des 30. Oktober hatten mehrere Anwohner am Gimmeldinger Sportplatz seinen sehr lauten Knall gehört. Die Polizei hatte mehrere Tage lang ermittelt und Anwohner befragt. Die Ursache des Knalls konnte aber nicht geklärt werden.