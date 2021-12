Wegen eines lauten Knalls, den mehrere Zeugen am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen 14.30 Uhr in den Weinbergen bei Gimmeldingen gehört hatten, hat die Neustadter Polizei nun einen Tatverdächtigen ermittelt. Wie sie am Dienstag mitteilte, wurden zwei Personen ausgemacht. Dabei handelt es sich um einen 35-jährigen Mann aus Ludwigshafen sowie einen 34-jährigen Mann aus dem Raum Neustadt. Bei dem 35-Jährigen wurden Böller gefunden, für die er keinen Befähigungsschein hat. Darüber hinaus besaß er laut Polizei verschiedene Betäubungsmittel. In seiner Wohnung wurden zudem ein Butterflymesser, ein Schlagring sowie eine bearbeitete Schreckschusswaffe entdeckt. Er muss sich nun wegen Verstößen gegen das Waffengesetz, das Sprengstoffgesetz und das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Hintergrund der Tat am zweiten Weihnachtsfeiertag waren mutmaßlich Youtube-Videos, die laut Polizei in dem 35-Jährigen den Wunsch weckten, einen starken Sprengkörper zu zünden. Inwieweit der 34-Jährige aus dem Raum Neustadt beteiligt war, muss noch ermittelt werden. Gleiches gilt für einen möglichen Zusammenhang mit einem ähnlichen Knall am 30. Oktober in Gimmeldingen.