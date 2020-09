In den ersten eineinhalb Wochen haben sich schon über 870 Radlerinnen und Radler – das sind rund 270 mehr als 2019 – in 87 Teams beim Stadtradeln beteiligt. Wie der städtische Klimaschutzmanager Marcel Schwill mitteilt, wurden bereits 94.500 Kilometer gesammelt. An der Spitze steht das Team des Leibniz-Gymnasiums mit rund 9000 Kilometern, gefolgt vom RW Tennisclub (rund 5400 Kilometer) und VCD-TV Mußbach (rund 5200 Kilometer). Das Leibniz-Team stellt mit 117 auch die meisten Mitglieder. Die meisten Kilometer pro Kopf wurden bislang beim FSV Neustadt gesammelt.

Noch bis zum 11. September können alle Radelbegeisterten und die, die es werden wollen, am Stadtradeln teilnehmen. Auch die Radelstars haben schon fleißig in die Pedale getreten. Das Quintett führt Michael Landgraf an vor Florian Hofmann, Waltraud Blarr, Gabriele Schattat und Dirk Herber. Über ihre Erfahrungen schreiben sie online im Stadtradel-Blog unter https://bit.ly/3betJzj. Weitere Infos und Anmeldung zur Kampagne unter stadtradeln.de/neustadt-weinstrasse.