Eine neue Parkregelung in Mußbach hat dazu geführt, dass mehrere Kunden der Kurpfalz-Apotheke kostenpflichtig verwarnt wurden.

Über einen Strafzettel für falsches Parken dürften sich die meisten Autofahrer ärgern. Das tut auch Julia Klohr. Doch der Mußbacherin geht es um mehr als um die 20 Euro, die sie zahlen muss – deshalb hat sie sich bei der RHEINPFALZ gemeldet. Den Strafzettel erhielt sie, weil sie kurz ihren Wagen vor der Mußbacher Kurpfalz-Apotheke abgestellt hatte, um dort einzukaufen. Vor der Apotheke zu parken, ist seit Jahrzehnten üblich in dem Ort, in dem es auch aufgrund der engen Straßen wenig Parkplätze gibt. Da sagt auch Ortsvorsteher Roland Ipach ( FWG): „Da standen meistens zwei, drei Autos, da hat nie ein Hahn danach gekräht.“ Doch seit Anfang Februar ist das nicht mehr möglich, seither gilt dort ein absolutes Halteverbot.

Julia Klohr berichtet, dass Apotheker Felix Hauer ihr sogar angeboten habe, die Strafe zu übernehmen. Er sehe sich gezwungen, lieber die Kosten für die Strafzettel seiner Kundschaft zu tragen, als zu riskieren, dass diese aus Sorge vor Bußgeldern künftig fernbleibe, ergänzt sie. „Dieses Angebot zeigt, wie sehr ihm seine Kunden und der Erhalt seiner Apotheke am Herzen liegen“, sagt die Mußbacherin. Bei ihr klingt mehr als deutlich durch, dass sie sich Sorgen macht, Hauer könne die Apotheke aufgeben. Sie verweist darauf, wie wichtig es war, dass der jetzige Inhaber die alteingesessene Apotheke 2024 übernahm und somit die medizinische Nahversorgung in Mußbach und den umliegenden Dörfern gesichert habe. „Wir sollten froh und dankbar sein, dass unsere Apotheke vor Ort weiterhin besteht“, meint Klohr, „gerade für ältere Menschen oder weniger mobile Bürger ist eine wohnortnahe Versorgung unverzichtbar.“

Bahn fürchtet Rückstaus auf den Bahnübergang

Apotheker Hauer bestätigt, dass er angeboten habe, das Knöllchen zu übernehmen. So stark habe sein Geschäft das plötzliche Parkverbot getroffen. Doch wie kam es überhaupt dazu? Hauer weiß, dass es auf Initiative der Bahn erfolgt ist, die Rückstaus auf den Bahnübergang fürchte, die von parkenden Autos verursacht würden.

Die Stadt berichtet auf Anfrage, dass Ende des Jahres 2025 die DB InfraGO AG, die Infrastrukturtochter der Bahn, bei der Stadtverwaltung Falschparker „in der Räumstrecke des Bahnübergangs Mußbach“ gemeldet habe. Dort stünden regelmäßig Fahrzeuge vor der Kurpfalz-Apotheke und behinderten den vom Bahnübergang abfließenden Verkehr, monierte die Bahn-Tochter und forderte ein Halteverbot.

Als Ipach davon erfuhr, thematisierte er die Sache im Ortsbeirat. Die Verwunderung dort sei groß gewesen, dass eine jahrzehntelange Praxis da plötzlich für nicht mehr tragbar gehalten wurde. Zumal die Ampel an den Schranken Autofahrern genug Zeit lasse, gegebenenfalls die Schienen zu verlassen. Der Platz dafür sei auch da. Der Ortsbeirat beschloss daher, Widerspruch einzulegen. Doch musste der Ortsvorsteher von der Verwaltung erfahren, dass dies sinnlos sei. Es gehe da um einen „Hoheitsbereich“ der Bahn, deren Forderungen man daher erfüllen müsse, hieß es.

23 Autofahrer verwarnt

So traf die Stadt am 4. Februar die verkehrsrechtliche Anordnung für ein absolutes Haltverbot, kurze Zeit später wurden die Verkehrszeichen aufgestellt. Und das Verbot wird auch kontrolliert: Andreas May, Pressesprecher der Stadt, teilte vergangene Woche dazu mit, dass, seitdem die neue Beschilderung aufgestellt wurde, 23 Verwarnungen ausgestellt worden seien.

Ipach und der Ortsbeirat wollten das aber nicht einfach auf sich beruhen lassen. Das Problem betreffe ja nicht nur die Apotheke, sagt der FWG-Mann. Durch die Baustelle am Bahnhof, wo ein Ärztehaus und Reihenhäuser entstehen, seien viele Parkplätze verloren gegangen.

Auch vier Parkplätze neben der Apotheke an der Zufahrt zum Baustellengelände waren zunächst gesperrt. Zwei davon sind es weiterhin, damit der Lkw-Baustellenverkehr beim Einfahren rangieren kann. Auf der andere Seiten wurden jüngst auch noch ein paar Kurzzeitparkplätze eingerichtet, wie Ipach berichtet. Laut Stadt kann man dort werktags zwischen 8 bis 18 Uhr mit der Parkscheibe eine Stunde kostenlos parken. Außerhalb dieser Zeiten kann dort länger geparkt werden.

Durch den hohen Parkdruck in dem Bereich hilft das dem Inhaber der Kurpfalz-Apotheke nur bedingt. Denn für Kunden bleibt es schwierig, einen freien Stellplatz zu finden. Im Austausch mit dem Ortsvorsteher und der Stadt sei aber eine Lösung gefunden worden, berichtet Hauer ein paar Tage nach dem ersten Gespräch mit der RHEINPFALZ: Es geht um die zwei nutzbaren Parkplätze an der Baustellenzufahrt. Er dürfe dort auf eigene Kosten ein Schild anbringen, wonach das Parken dort nur Apotheken-Kunden gestattet sei. Für Hauer eine gute Lösung: „Das sind für unsere Kunden nur ein paar Schritte mehr als bisher.“