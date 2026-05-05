Durch die Baustelle an der Weinstraße beklagen die Anwohner in Diedesfeld Parkplatznot. Einige müssen Einkäufe mehrere hundert Meter weit tragen. Gibt es eine Lösung?

Die Sanierung der Weinstraße verlangt den Menschen in Diedesfeld seit Jahren einiges ab. Erschwerend kommt hinzu, dass die Parksituation im Ort aufgrund der Baustelle bei einigen Anwohnern für immer mehr Unmut sorgt. Christina Valnion von der CDU-Fraktion im Ortsbeirat findet, dass viele Anwohner durch die Einschränkungen ohnehin schon stark belastet seien. Umso unverständlicher ist es für sie, dass das Ordnungsamt vermehrt Knöllchen verteile. „Statt für Entlastung zu sorgen, entsteht so eher der Eindruck, dass sich die Lage weiter verschärft.“ Generell gebe es in Diedesfeld wenige Parkplätze. Da durch die Baustelle derzeit auch noch einige Zufahrten in die Höfe der Anwohner nicht befahrbar seien, spitze sich die Lage weiter zu.

Anwohner beklagen Parkplatznot

Das sieht auch Sebastian Pinne so, der direkt an der Weinstraße wohnt: „Durch die Sanierung der Straße entsteht eine große Parkplatznot, weil gleichzeitig immer mehr legale Parkplätze verschwinden.“ Die Anwohner müssen sich um Alternativen kümmern. Teilweise gibt es in unmittelbarer Nähe aber keine legalen Parkmöglichkeiten. Anstrengend sei das vor allem für viele ältere Bewohner der Straße. Sie müssten teilweise mehrere hundert Meter laufen, um ihre Einkäufe nach Hause zu schleppen. Ein zusätzliches Problem sieht Pinne darin, dass immer mehr mobile Parkverbotsschilder auftauchen. Er stört sich auch daran, dass auf den Schildern nicht stehe, von wann bis wann diese gelten. Viele seiner Nachbarn haben deshalb schon Bußgelder bekommen. Manche schon mehrfach. Der Kostenpunkt je Knöllchen liegt bei 55 Euro. „Das ist eine hohe Summe für den Normalverdiener“, beklagt Christina Valnion.

Gibt es Lösungen?

Dass die Situation für die Diedesfelder herausfordernd ist, darüber sind sich alle Beteiligten einig. Welche Lösungen könnten aber gefunden werden, um möglichst schnell Abhilfe zu schaffen? Christina Valnion spricht von einer „Ausnahmesituation“ und wünscht sich mehr Pragmatismus. Ihre Kritik geht dabei vor allem in Richtung des Ordnungsamtes. Sie glaubt, dass es in dieser Situation ein bisschen mehr Augenmaß und ein realistisches Verständnis für die Lage vor Ort geben sollte. Die Stadtverwaltung Neustadt schreibt auf Anfrage, dass der Ortsteil Diedesfeld nicht als besonderer Schwerpunktkontrollort ausgewiesen sei. Vielmehr würden die Kontrollen sowohl anlassbezogen als auch im Rahmen regulärer Kontrollfahrten erfolgen. Das Ordnungsamt werde im Rahmen des rechtlich Zulässigen weiterhin mit Augenmaß vorgehen und die besondere Situation berücksichtigen, schreibt die Stadt.

Eine weitere Idee von Christina Valnion: Temporäre Anwohnerparkregelungen mit Parkausweis. „Der wenige Raum, den wir haben, sollte den Anwohnern gegeben werden.“ Außerdem schlägt die CDU-Fraktion einen sogenannten Pop-up-Parkplatz vor, der auf einer Wiese am Ortsrand entstehen soll. Ein Parkplatz also, der temporär Abhilfe schaffen soll. Eine Möglichkeit, die die CDU schon vor einiger Zeit vorschlug, die damals allerdings abgelehnt wurde. Ortsvorsteher Volker Lechner (FWG) steht zu dieser Entscheidung. Er findet, dass ein solcher Parkplatz auch heute keinen Sinn ergeben würde: „Der Parkplatz liegt zu weit vom Ortskern weg.“ Er würde diesen also kaum entlasten. Ein weiterer Grund sei, dass man ansonsten an drei Ortseingängen von Diedesfeld Parkplätze hätte. Lechner findet, dass das dem Ortsbild schaden würde. Für ihn sei es in der jetzigen Zeit im Hinblick auf Flächenverbrauch ein falsches Zeichen, durch die öffentliche Hand einen Parkraum zu schaffen – und zwar in einem Ort, in dem es diesen nicht für Gewerbe brauche.

Kein vorübergehendes Parken möglich

Das Parkproblem kann Lechner trotzdem sehr gut nachvollziehen. Er sagt aber auch: „Die Problematik hängt mit der Baustelle zusammen. Und die werden wir auch nicht wegbekommen, solange die Baustelle dort ist.“ Sein Vorschlag, die Fläche an der Ecke der Hohe-Loog-Straße zur Weinstraße während der Baumaßnahmen ausnahmsweise zum Parken freizugeben, konnte nicht umgesetzt werden. Einige Anwohner bemängelten dort die Verkehrssicherheit, sollte die bestehende Regel geändert werden.

Um diese Stelle geht es. Foto: Kathrin Keller

Auf Anfrage der RHEINPFALZ schreibt die Stadt Neustadt: „Die Baustelle im Zuge der Erneuerung der Ortsdurchfahrt führt zu einem spürbar erhöhten Parkdruck, da gewohnte Stellflächen teilweise entfallen und sich der ruhende Verkehr in die umliegenden Bereiche verlagert.“ Insbesondere vor diesem Hintergrund sei jedoch ein ausgewogenes Vorgehen erforderlich, denn die angespannte Parksituation verlange einerseits ein sensibles Umgehen mit Verstößen sowie eine entsprechende Einzelfallbewertung im Rahmen des Opportunitätsprinzips. Andererseits sei die Einhaltung der Verkehrsregelungen insbesondere in dieser Ausnahmesituation von großer Bedeutung, da nur so sichergestellt werden könne, dass der Umleitungsverkehr, insbesondere der Busverkehr, möglichst reibungslos funktioniere. Was den Diedesfeldern in dieser verzwickten Situation in jedem Fall bleibt, ist die Gemeinschaft. Christina Valnion appelliert an die Anwohner, sich gegenseitig zu helfen. Einkäufe für ältere Nachbarn könnten getragen, Freiflächen geteilt werden. Zusammen könnten die Diedesfelder auch aus dieser Situation noch das Gute ziehen, findet die CDU-Politikerin.