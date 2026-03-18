Neustadt ist stolz aufs Gimmeldinger Mandelblütenfest und dass dann so viele Gäste kommen. Doch Knöllchen für Parkverstöße sorgen bei Besuchern immer wieder für Unmut.

Das Mandelblütenfest 2026 hatte keinen Bilderbuchstart: Es war kühl und zum Teil sogar regnerisch. Echte Mandelblütenfans schreckte das aber ebenso wenig ab wie die Organisatoren. In Gimmeldingen freute man sich am Wochenende über einen schönen Start in die Festsaison und über die trotz der eher widrigen Umstände vielen Gäste entlang der Mandelmeile. Zu den Besuchern gehörte am Sonntag auch Daniela Zimmer. Sie war dazu extra rund 90 Kilometer aus Kirkel bei Homburg angereist. Der Tag sei eigentlich schön gewesen und habe ihren Erwartungen entsprochen: „Wir besuchten das Fest und unterstützten dabei Gastronomie, Weinhändler und andere Aussteller.“

Doch die Freude über den Ausflug schlug in „Entsetzen“ um, als sie die Heimreise antreten wollte. Denn da entdeckte Daniela Zimmer an ihrem Wagen ein Verwarngeld in Höhe von 55 Euro. Auch an allen anderen in der Nähe geparkten Autos habe sie entsprechende Knöllchen gesehen. „Ist es tatsächlich Ihr Ernst, die Leute derart abzocken zu wollen?“, ärgert sich Zimmer. Sie habe mit dem Fest die Anbieter unterstützen wollen. Ihren Ärger adressiert Zimmer an die Stadt: „Und Sie nutzen das aus, um damit Ihre Gemeindekasse aufzufüllen? Haben Sie das so notwendig?“

Stadt: „Keine Abzocke“

Denn sie kann das Knöllchen nicht verstehen: „Ich hatte auf einem Feldweg (An der Eselshaut) geparkt, der offensichtlich nur für den landwirtschaftlichen Verkehr freigegeben ist. Da dort schon mehrere Autos standen, hatte ich mich dazu gestellt. Mir war in dem Moment nicht bewusst, dass man dort nicht parken darf. Außerdem waren sonst keine Parkplätze zu finden.“ Die Strafe könne sie auch deswegen nicht nachvollziehen, da „am Sonntag an diesem Fest mit Sicherheit kein landwirtschaftliches Fahrzeug dort zugegen ist“.

Die Stadt weist die Kritik aus dem Saarland entschieden zurück: „Von dem Vorwurf der ,Abzocke’ distanzieren wir uns.“ Es sei immer „eine situationsabhängige Einzelfallentscheidung, ob ein Parkverstoß geahndet wird oder nicht“, erläutert Stadtsprecher Tobias Grauheding. Im konkreten Fall handele es sich um „das verbotswidrige Parken auf einem Grünstreifen“. Dort gelte ein „generelles Befahrungs- und Parkverbot“ – es sei denn, solche Gebiete seien eigens als Parkfläche ausgewiesen. Grauheding sagt, dass die Vorgaben der Straßenverkehrsordnung auch dann zu beachten seien, wenn der Verstoß keine Gefährdung oder Behinderung bedeute. Verwarnungen erfolgten aus verschiedenen Gründen. Dazu gehöre auch Prävention, „da Gefährdungen/Behinderungen möglicherweise erst als Folge durch sich immer mehr ausbreitende Verstöße entstehen“.

Grünstreifen im Blick

Der Stadt gehe es zudem um den Schutz der Grünstreifen: „Diese erfüllen wichtige Zwecke, beispielsweise als Versickerungsfläche bei Regen. Sie sollen als solche erhalten bleiben und nicht durch Befahrung ramponiert werden. Zudem soll auch die Flora und Fauna dort wenig gestört werden.“ In Weinbergen müssten zudem die landwirtschaftlichen Flächen vor Schäden geschützt werden, außerdem müsse Winzern immer ein „ungehinderter Zugang zu ihren Flächen gewährleistet“ werden.

Das Parken auf einem Grünstreifen könne „ein Bußgeld von mindestens 55 Euro nach sich ziehen“, so Grauheding: „Mit der Bußgeldhöhe zeigt der Gesetzgeber den hohen Stellenwert hinsichtlich der Beachtung des Verbots.“ Zur Kritik, man habe keinen anderen Parkplatz gefunden, sagt der Stadtsprecher: Die großen, gebührenpflichtigen Parkplätze seien umfangreich ausgeschildert, dort habe es am Wochenende auch ausreichend viele Stellplätze gegeben; zudem könnten Besucher Parkplätze in der Innenstadt nutzen und mit dem Shuttlebus zum Fest kommen. Ohnehin empfehle die Stadt in Beiträgen zum Mandelfest immer, mit dem öffentlichen Nahverkehr anzureisen und weise zudem auf die Spielregeln beim Parken hin. Grauheding: „Alle Gäste werden gebeten, sich an die verkehrsrechtlichen Vorgaben zu halten. Nur so kann für einen sicheren Ablauf des Festes gesorgt werden und dafür, dass Schäden an Umwelt und landwirtschaftlichen Flächen minimiert werden.“

Daniela Zimmer bleibt dennoch dabei: Sie sei enttäuscht und schreibt noch: „Ich war zum ersten Mal (und wahrscheinlich zum letzten Mal) auf dem Mandelblütenfest. Obwohl die Aussteller für das Handeln der Stadt ja nichts können.“