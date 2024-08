Es gibt kein anderes Lokal in Niederkirchen, das auf eine so lange Geschichte zurückblickt. Die Rede ist vom Klosterstübchen, das seit 65 Jahren besteht und seinen Namen von der Klostergasse erhalten hat.

1958 gründete die Familie Frobin das Lokal als Straußwirtschaft, ein Jahr später wurde es zum Gasthaus. Zu den berühmtesten Gästen gehören der verstorbene Alt-Kanzler Helmut Kohl und der Bischof des Bistums Speyer, Karl-Heinz Wiesemann. Bei einem guten Glas Wein und einer deftigen pfälzischen Mahlzeit ließen sie es sich bei Marlen und Wolfgang Frobin stets gut gehen.

Zum Jubiläum ist am Wochenende ein besonderes Programm zusammengestellt worden. Die Lieblingsgerichte von einst und heute stehen dann auf dem Plan. Schon bei der Gründung waren Hausschlachtungen ein Markenzeichen des Klosterstübchens. An der Tradition wurde bis in die achtziger Jahre festgehalten. Darüber hinaus war es die Vermarktung des eigenen Weines, die zahlreiche Gäste aus nah und fern in die urige Weinstube zog.

Renoviert und modernisiert

Immer wieder wurde renoviert, modernisiert und umgebaut. 1974 übernahm Marlen Frobin das Zepter und führte die Gastronomie gemeinsam mit ihrem Mann Wolfgang weiter. Bis heute ist das Klosterstübchen ein Familienbetrieb und hat seinen Charakter nicht verloren. Marlen trägt die Verantwortung in der Küche, Eva Bach ist die gute Seele im Service, Martina Weber steht hinter der Theke und Wolfgang Frobin springt überall dort ein, wo er gerade gebraucht wird. Geblieben ist bis heute auch die traditionelle Stammtischrunde, die sich wöchentlich trifft, und zu der auch Wolfgang Frobin gehört.

Gerne erinnert sich der 77-Jährige auch an die jährlichen Ausflüge, die nach Prag, Paris, Wien und Berlin führten. Klar, dass man da immer eine gute Flasche Frobin-Wein im Gepäck hatte. Dafür konnte sich seinerzeit auch Helmut Kohl begeistern, der oftmals mit seiner legendären Saunarunde die Geburtstage bei den Frobins feierte. Kein Wunder, dass er zum 40. Geburtstag des Lokals im Jahr 1999 zu den Ehrengästen zählte. Es gab Getränke und Speisen zum Preis von 1959.

Im Mittelpunkt der 65-Jahr-Feier steht nun eine kulinarische Reise durch die Geschichte des Klosterstübchens. Unter dem Motto „Klassiker uffm Deller“ erwartet die Besucher eine Speisekarte mit den beliebtesten Gerichten der vergangenen 65 Jahre.

Wochenendprogramm ab Freitag

Am Freitagabend steht auch wieder die Nostalgie-Musik-Box zur Verfügung. Für einen Euro kann ein Lieblingslied aus der Jubiläumssongliste ausgewählt werden. Der Erlös geht an die Jugendfeuerwehr Niederkirchen. Am Samstag gibt es Lieder, Songs und Chansons mit Ulrikes und Wilfrieds Mundwerk. Am Sonntag steht ein Frühschoppen auf dem Programm (11 bis 13 Uhr). Es gibt Servela mit Brot oder Kartoffelsalat.