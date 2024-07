Gemeinsames Essen mit ganz verschiedenen Menschen war ein Markenzeichen von Jesus. Es fördert Gemeinschaft, schafft eine gute Atmosphäre und macht einfach Spaß. Im Kloster Neustadt gibt es deshalb seit einigen Jahren im Sommer die Veranstaltungsreihe „Spiritualität am Grill“. Nächster Termin ist am Freitag um 18.45 Uhr am Grillplatz im Klosterpark. „Spiritualität am Grill“ beginnt mit dem gemeinsamen Essen und Trinken, auf Wunsch gibt es auch Vegetarisches. Nach einem Impuls beginnt der Austausch in Kleingruppen. Ende der Veranstaltung ist gegen 20.45 Uhr. Geleitet wird „Spiritualität am Grill“ von den Herz-Jesu-Priestern Gerd Hemken und Olav Hamelijnck und Brigitte Deiters. Anmeldung unter Telefon 06321 8750. Die Kosten betragen pro Person 20 Euro.