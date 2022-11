Das Kloster Neustadt möchte die Arbeit der Tafel unterstützen und sammelt daher bis zum dritten Advent Spenden. „Die Tafel Neustadt/Haßloch hilft insgesamt 170 Familien, das entspricht rund 600 bis 800 Menschen, die auf Lebensmittelspenden angewiesen sind. Wir wollen unseren Beitrag leisten und sammeln bis zum dritten Advent am 11. Dezember haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel“, sagt Rektor Pater Gerd Hemken. Dafür wird in der Klosterkirche ein Korb aufgestellt, der täglich geleert werde. Die Kloster-Verantwortlichen wollen die gesammelten Waren dann am Montag, 12. Dezember, dem Tafelverein übergeben.