Das Kloster Neustadt hat am Montag einen Spendentransport in die Ukraine losgeschickt. Pater Gerd Hemken, Rektor des Klosters, geht mit konkreten Zielen auf die zwölftägige Reise.

Der Neustadter Herz-Jesu-Priester pflegen Kontakte zu sechs Klöstern in der Ukraine, wo die Patres den Angriffen aus Russland trotzen. „Dabei brauchen sie unsere Unterstützung“, erklärt Pater Hemken. Nach Aufrufen wurden laut Kloster-Sprecherin Brigitte Deiters mehr als 2500 Kilogramm Lebensmittel und Hygieneartikel gespendet. Auch eine Osterkerze vom Kloster Karmel Maria Mutter der Kirche Speyer fährt mit. Sie soll als Friedenszeichen in Irpin nahe der ukrainischen Hauptstadt Kiew brennen. Ein Senior habe ein Akkordeon gespendet. „Musik kann in einer solchen Situation Trost spenden und eine Ablenkung sein“, sagt Pater Hemken.

Ehrenamtliche haben die Spenden vorsortiert. Was nicht in den Kastenwagen passt, werde an einen Transport der evangelischen Gemeinde in Lachen-Speyerdorf weitergegeben. „Die Menschen geben, was sie können“, lobt Pater Hemken. Geldspenden gehen demnach einerseits direkt in die Ukraine, andererseits werden Ordensbrüder in Polen bei Hilfen unterstützt, die sich um Geflüchtete aus dem Nachbarland kümmern.

Gezielte Hilfe

Der Pater will sehen, wo die Spenden hingehen und wie man noch zielgerichteter helfen kann. Deshalb reist er über Polen nach Irpin mit. Falls möglich geht es weiter nach Osten nach Charkiw, wo er Kontakt zu anderen Hilfsorganisationen knüpfen will.

Geldspenden für die Ukraine sind weiterhin über das Spendenbüro möglich. Auch werden weiter Wachsreste gesammelt, mit denen in der Ukraine geheizt, gekocht und beleuchtet wird. Mehr Infos: www.scj.de.