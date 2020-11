Sowohl im Neustadter Kloster selbst als auch in dessen Park soll man dieses Jahr Heiligabend besinnlich begehen können. Die Herz-Jesu-Priester laden dazu schon im Vorfeld dazu ein, eigene Ideen einzubringen und Stationen im Freien mitzugestalten. „In diesem Jahr, in dem so viele Türen verschlossen sind und viele Menschen nicht wissen, wie sie Weihnachten feiern können, wollen wir ein besonderes Angebot machen“, teilt das Kloster mit. Konkret sind zwei Veranstaltungen am 24. Dezember geplant: die Christmette um 18 Uhr in der Hallenkirche und zuvor zwischen 15 bis 17 Uhr ein Stationen-Spaziergang über das Klostergelände. Vorgesehen sind unter anderem eine lebendige Krippe und weihnachtliche Musik von der Balustrade der Klosterkirche herab. In der Hallenkirche können die Besucher das von Pater Olav Hamelijnck gesungene Weihnachtsevangelium hören. Zur Mitgestaltung dieser und weiterer Stationen lädt das Kloster Interessierte zu einer Vorbesprechung am Mittwoch, 2. Dezember, 19 Uhr, ein. Es wird um Anmeldung unter 0171-2886139 oder gerd.hemken@scj.de gebeten.