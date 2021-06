Domkapitular Franz Vogelgesang hat beim Herz-Jesu-Fest im Kloster Neustadt die renovierte Krypta eingeweiht. Und er fand deutliche Worte zu Situation der Kirche.

Beim Festgottesdienst sagte Franz Vogelgesang, dass die Situation in Kirche und Welt derzeit eigentlich viel Anlass zu Sorge gebe und mehr Fragen als Antworten biete. „Wir stecken in einer Krise“, bestätigte er die Auffassung vieler, um danach auf das Zitat von Kardinal Reinhard Marx zu verweisen, der von einem „toten Punkt“ in der Kirche sprach. Der Kirche müsse es um die Not der Menschen gehen, nicht um ihren eigenen Geschmack, Vorlieben oder Traditionen, so Vogelgesang.

Danach segnete Vogelgesang die renovierte Krypta. In einer kurzen Ansprache erinnerte Gerd Hemken, Rektor des Herz-Jesu-Klosters Neustadt, daran, dass es bereits in den Jahren 2014/15 erste Überlegungen gab, die Krypta zu renovieren. Allerdings fehlten damals Geld und zündende Ideen. Aber dann wurde die Renovierung unumgänglich, so Hemken, denn die Elektronik funktionierte nicht mehr, alles war in die Jahre gekommen, und der Geruch vertrieb die Menschen aus dem Raum unterhalb der Klosterkirche. Nach der Entrümpelung der Krypta wurden viele Ideen entwickelt. Ganz wichtig war dabei Provinzsekretärin Katharina Bachtler-Großmann. Sie bedankte sich bei der Ordensprovinz und bei Hemken, dass ihr dieses „wunderschöne Projekt“ anvertraut wurde. Sie lobte alle beteiligten Firmen aus Neustadt und der Region, „die wirklich ihr Handwerk verstehen.“ Für Rektor Hemken ist die Krypta nun ein „schöner, würdiger Ort mit einer schlichten Eleganz“, von dem er hofft, dass hier viele Menschen zu sich selbst und zu Gott finden.

Die Kosten sind während der Projektphase gestiegen: von anfangs geplanten 160.000 Euro auf 320.000 Euro. Umso dankbarer ist Hemken für den Zuschuss des Bistums in Höhe von 80.000 Euro und private Spenden von insgesamt 53.000 Euro. Alle am Bau Beteiligten und die Spender sollen im Herbst zu einem großen Fest eingeladen werden.