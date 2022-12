Das Kloster Neustadt plant knapp 200 Veranstaltungen im kommenden Jahr. Energiekrise und Kostensteigerungen machen sich auch hier bemerkbar.

Um trotz der aktuellen Preissteigerungen wirtschaftlich arbeiten zu können, müssen die Preise für Angebote im Bildungs- und Gästehaus des Klosters angehoben werden. Es handle sich um eine „moderate Preiserhöhung“, heißt es in einer Mitteilung, ohne konkrete Zahlen zu nennen.

Mit verschiedenen Anpassungen habe man bereits etwas dafür getan, Energiekosten einzusparen. So wurde die Beleuchtung wo möglich auf LED-Technik umgestellt und Bewegungsmelder sowie Wassersparmodule in den Gästezimmern eingebaut. Das Kreuz oberhalb des Klostergartens wird nach Kritik aber zumindest stundenweise wieder beleuchtet. Im Bezug auf die Temperatur in Innenräumen betont Christoph Götz, Leiter des Bildungs- und Gästehauses: „Kein Gast muss frieren.“

Spenden helfen

Finanzielle Unterstützung gebe es vom Herz-Jesu-Orden als Träger des Bildungs- und Gästehauses und vom Bistum Speyer, heißt es weiter in der Mitteilung, außerdem würden Privatleute das Angebot mit Spenden unterstützen. 2023 soll es viele bekannte, aber auch einige neue Veranstaltungen im Kloster geben. Sie beschäftigen mit spirituellen und theologischen sowie gesellschafts- und kirchenpolitischen Fragen und werden von Herz-Jesu-Priester sowie externen Referenten geleitet.

Info



Das Programm des Bildungs- und Gästehauses findet sich im Netz unter www.kloster-neustadt.de. Eine Broschüre liegt im Bildungshaus aus und kann auch postalisch per E-Mail an info@kloster-neustadt.de oder unter Telefon 06321 8750 bestellt werden.