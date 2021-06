Das Herz-Jesu-Fest des Klosters Neustadt wird am Freitag um 18 Uhr mit einem Gottesdienst gefeiert. Der Festgottesdienst findet bei gutem Wetter im Klosterpark, ansonsten in der Hallenkirche statt. Hauptzelebrant ist Domkapitular Franz Vogelgesang. Für die Teilnahme am Gottesdienst ist eine Anmeldung nötig bei Rektor Gerd Hemken, Tel. 0171/2886139 oder per Mail an gerd.hemken@scj.de. Die Zahl der Teilnehmer ist auf 100 begrenzt. Im Anschluss an den Gottesdienst wird die neu renovierte Krypta von Domkapitular Vogelgesang eingeweiht. Von den rund 320.000 Euro Renovierungskosten wurden rund 53.000 Euro von privaten Spendern aufgebracht. 80.000 Euro steuerte das Bistum Speyer bei. Die Spender sollen auf einer Tafel in der Krypta gewürdigt werden.