Das Kloster Neustadt feiert nach eigenen Angaben an den Ostertagen folgende Gottesdienste: Auferstehungsfeier am Samstag um 20 Uhr, Osterhochamt am Sonntag um 10 Uhr sowie Eucharistiefeier am Ostermontag, ebenfalls um 10 Uhr. Anmeldung bei Pater Gerd Hemken SCJ unter Telefon 0171/2886139 oder per E-Mail an gerd.hemken@scj.de. Am Samstag gibt es von 10 bis 11.45 Uhr sowie von 15 bis 17.45 Uhr die Gelegenheit zu beichten.