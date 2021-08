Die neuen Besitzer des Esthaler Klosters, die Europäisches Haus Esthal GmbH, eröffnen am Montag, 9. August, ein Kloster-Café. Man habe sich entschieden, einfach mal zu starten und zu schauen, wie dieses neue Angebot angenommen wird, sagt Verwaltungsleiterin Anette Reinacher. Das Kloster-Café ist täglich von 14.30 bis 17 Uhr geöffnet. Es sind Plätze im Inneren des Klosters und bei gutem Wetter auch auf dem Außengelände vorhanden. Die Plätze im Freien grenzen direkt an den Klosterpark und böten so einen schönen Blick und ein tolles Ambiente, so Reinacher. Auf der Karte stehen hausgemachte Kuchen, frische Waffeln, Bio-Eis, verschiedene Kaffeespezialitäten und andere Getränke. Das Kloster-Café stehe allen offen, betont Verwaltungsleiterin Reinacher.