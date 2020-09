Pater Olav Hamelijnck ist „der Neue“ im Kloster Neustadt. Seit August verstärkt der 54-Jährige die Gemeinschaft der Herz-Jesu-Priester und bietet künftig auch eigene Veranstaltungen an – vor allem solche, die er selbst besuchen würde.

Pater Olav Hamelijnck freut sich darauf, in Neustadt „andere spirituell Suchende zu treffen und mich mit ihnen auszutauschen“. Geboren ist er in Den Haag, aufgewachsen und zur Schule gegangen in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Ab der fünften Klasse besuchte er ein Gymnasium im Emsland, das in der Trägerschaft des Ordens ist. Der Kontakt zu den Herz-Jesu-Priestern dort und gute Erfahrungen in der kirchlichen Jugendarbeit in seiner Heimatgemeinde ließen in ihm den Gedanken reifen, als Priester und Ordensmann leben zu wollen.

Nach dem Noviziat und Studium im Freiburger Ausbildungshaus des Ordens waren er Schulseelsorger, Religionslehrer, Kaplan und Dekanatsjugendseelsorger und auch Rektor. Sechs Jahre lang lebte er im Dehonhaus in Oberhausen, der Schwerpunkt seiner Arbeit im ökumenischen Kirchenzentrum lag in der Einkaufsmall, die während der Corona-Pandemie geschlossen wurde.

„Spiritualität am Grill“

Nun also Neustadt. Im Jahresprogramm 2021 möchte der Pater Veranstaltungen anbieten, von denen er denkt, „dass sie mir selbst Freude machen“ – oder anders ausgedrückt: „Wenn ich davon lesen würde, würde ich auch hingehen.“ Seine Angebote sollen die Teilnehmenden auf ihrem persönlichen Lebens- und Glaubensweg stärken. Dazu zählen klassische individuelle oder Gruppen-Exerzitien, Oasen- und Jahreszeitentage, Auszeiten im Kloster oder Begegnungen vor und nach Gottesdiensten.

Die Bibel ist ihm wichtig, vor allem unter dem Aspekt: „Wie lässt es sich heute gut nach dem Evangelium leben, wie kann es Kraft für das eigene Leben und die Gesellschaft geben?“ Dazu plant er ein Zusammenbleiben nach dem Gottesdienst, Feierabendgespräche am Freitag zum Einstieg ins Wochenende, Beteiligung an „Spiritualität am Grill“, bei dem gemeinsam gegrillt, gegessen und sich ausgetauscht wird.

Neustadt gefällt

Eigentlich, sagt er, schließt sich seine jetzige Arbeit gut an die in Oberhausen an: „Wir bieten hier christliche Gastfreundschaft.“ Darüber hinaus ist es ihm ein Anliegen, Menschen an „seiner Welt“ teilhaben zu lassen, aber vor allem in die Welt des Gegenübers einzutauchen.

In Neustadt fühlt sich der Niederländer wohl. „Das ist ein Ort, an dem man gut leben kann“, sagt er – und meint damit gleichermaßen die Pfalz wie das Kloster. Dabei hält er sich gerne im Wald und auch im Klosterpark auf und freut sich, dass es dort schon viele „wirklich gute Gespräche“ gegeben hat – mit Tagungs- oder Hotelgästen sowie anderen Parkbesuchern. Überhaupt, ist er sicher, wird die Natur einer der Hauptorte seines Wirkens sein. Daneben will er die Krypta gut nutzen, wenn das nach dem Komplettumbau wieder möglich ist.

Kontakt