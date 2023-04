Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Muss ich im Kreißsaal eine Maske tragen? Darf mein Partner bei der Geburt dabei sein? Schwangere stehen momentan vor vielen Unsicherheiten. Bärbel Kimmel, Leiterin der Elternschule am Klinikum Hetzelstift, erklärt, was werdende Eltern in der Corona-Zeit beachten müssen.

Wenn Bärbel Kimmel in diesen Tagen Kurse für frischgebackene Eltern gibt, filmt sie die Übungen, die sie an einer Babypuppe zeigt, mit einer Kamera. Ihre Zuhörer sind live über