Nicht nur in Alten- und Pflegeheimen sowie in den Impfzentren im Land erhalten Menschen eine Corona-Immunisierung. Den Piks gegen das Virus erhalten auch medizinische Mitarbeiter von Krankenhäusern. Wann soll es im Neustadter Marienhaus-Klinikum Hetzelstift losgehen?

Wegen eines erhöhten Krankenstandes nimmt das Marienhaus-Klinkum Hetzelstift seit Dienstag nur noch in dringenden Fällen Patienten auf. Bereits vereinbarte Termine und Operationen, die verschiebbar sind, sollen zu einem späteren Zeitpunkt in der Neustadter Einrichtung nachgeholt werden. Sobald sich die Lage im Haus etwas entspannt hat. Der letzte Stand war, dass 21 Mitarbeiter und 17 Patienten an Covid-19 erkrankt sind. Derzeit werden alle Beschäftigten des Hauses nochmal getestet.

Die bevorstehende Corona-Schutzimpfung des Personals ist vom verhängten Aufnahmestopp jedoch unberührt. Wie Hetzelstift-Sprecherin Claudia Reh auf Anfrage mitteilt, sei alles bereits organisiert und vorbereitet. „Wir warten nur noch auf die Zuteilung des Impfstoffes.“ Damit sind sie in der Region nicht alleine: Während die Krankenhäuser in Bad Dürkheim und Grünstadt ebenfalls in Warteposition sind, hat das Vinzentius-Krankenhaus in Landau bereits die erste Ladung des Impfstoffes erhalten.

Impfstraßen auch im Krankenhaus

Ähnlich wie in den Landesimpfzentren, die seit vergangene Woche Donnerstag den Betrieb aufgenommen haben, sollen auch im Hetzelstift sogenannte Impfstraßen eingerichtet werden. Eine Bezeichnung für Bereiche, in denen das Personal aufgeklärt, geimpft und anschließend beobachtet werden soll, um klären zu können, ob die Immunisierung gut vertragen wurde. Der Betriebsarzt und die Verwaltungskräfte stehen für dieses Prozedere in den Startlöchern. „Darüber hinaus haben wir unterstützende ärztliche Kollegen, die jederzeit einspringen, damit die Impfung im Hause zügig umgesetzt wird“, erklärt Reh.

Das Hetzelstift beschäftigt rund 800 Mitarbeiter. Alle Bereiche, in denen Mitarbeiter einen „patientennahen Kontakt“ haben und einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt sind, sind als erstes an der Reihe – sofern sie wollen. Auch wenn auf bundespolitischer Ebene zuletzt eine Impflicht von Pflegepersonal angeregt wurde, ist es nach wie vor jedem selbst überlassen, ob er die Spritze gegen das Virus haben möchte.

Wann kommt der Impfstoff?

Erfreulicherweise sei die Impfbereitschaft im Hetzelstift hoch, wie Reh berichtet. Eine erste Abfrage unter Mitarbeitern hat ergeben, dass sich etwa zwei Drittel der Betroffenen gegen Corona impfen lassen möchte.

Die Lieferung und der Transport des Impfstoffes werden vom rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium organisiert, das vergangene Woche alle Krankenhäuser im Land über den Ablauf der Impfung des Personals gegen Covid-19 informiert hat. „Wir rechnen damit, dass wir in Kürze den Impfstoff über die Verteilungszentren erhalten“, sagt Reh.