In Neustadt wird es immer trockener. Im Sommer 2020 fielen nur noch 112 Liter Regen pro Quadratmeter. Im langjährigen Durchschnitt sind es 179 Liter. Im gesamten Jahr 2020 waren es nur 477 Liter Regen, der Jahresdurchschnitt liegt bei 579. Was das für den Wasserverbrauch daheim bedeutet – und was Gartenbesitzer beachten können.

Laut Stadtwerke-Geschäftsführer Holger Mück gab es in Neustadt in den beiden vergangenen Jahren einen Anstieg des Wasserverbrauchs. Aline-Kristin Großstück, Sprecherin der