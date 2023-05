Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit Jahren reden die Winzer von den sich ändernden Bedingungen im Weinberg. Und dann kommt so ein feuchtes Jahr wie 2021. Christian Nett aus Duttweiler erklärt, welche Herausforderungen er aktuell zu meistern hat, was ihn grübeln lässt und auf welche Sorten er künftig setzen will – ja sogar muss.

Es ist ein komisches Gefühl, an diesem regnerischen und kühlen Juli-Donnerstag den Winzer Christian Nett auf seinem Weingut Bergdolt-Reif & Nett in Duttweiler zu treffen, um