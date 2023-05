Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was in Wald, Stadt und Garten gehört angesichts der Erderwärmung zu den Verlierern? Was kommt im grünen Bereich weiterhin in Betracht – oder gar neu dazu? Wir haben uns bei den Experten umgehört.

„Es ist in der jetzigen Lage schwierig, mit Sicherheit beurteilen zu können, welche Baumarten in der Klimakrise zu den Gewinnern oder Verlieren gehören. So drastisch-eindeutig,