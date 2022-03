Zum Klimastreik rufen Fridays for Future und die Klimaaktion Neustadt für Freitag ab 13.30 Uhr auf dem Marktplatz auf. „Die Folgen des Klimawandels werden immer deutlicher sichtbar“, stellen die Organisationen fest und fordern deshalb von der Politik „entschlossene Veränderungen“. Ziele seien eine schnelle Energiewende, eine soziale Mobilitätswende, eine ökologische Agrarwende und ein wirksamer Naturschutz. Zuletzt waren Ende September in Neustadt mehrere hundert Teilnehmer bei einem Klimastreik auf die Straße gegangen. Zwei Tage vor der Bundestagswahl war lautstark ein Kurswechsel in der Klimapolitik gefordert worden. Damals gab es mehrere Reden auf dem Marktplatz. Außerdem zogen die Demonstranten durch einige Straßen in der Innenstadt.