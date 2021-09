Dass die Klimaaktion Neustadt und Fridays for Future für Freitag, 13.30 Uhr, zum Klimastreik aufgerufen haben, wird sich auch auf den Verkehr in der Innenstadt auswirken. Die Demonstration beginnt auf dem Marktplatz. Danach werden die Teilnehmer nach Angaben der Polizei zwischen 14 und 16 Uhr durch die Innenstadt ziehen. Daher müssten Straßen jeweils kurzzeitig gesperrt werden. Dies gilt laut Polizei vor allem für die B 39 zwischen Hetzelstaße und Exterstraße und die Achse Exterstraße/Karl-Helfferich-Straße. Die B 38 werde von der Demonstration nicht beeinträchtigt. Die Polizei kündigt an, dass sie zum Schutz der Demonstranten und zur Minimierung der Beeinträchtigungen den Verkehr vor Ort jeweils entsprechend regeln werde.