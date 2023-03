Warum der wohlhabende Teil der Weltbevölkerung eine größere Verantwortung trägt.

Die Prognose des Weltklimarats zum Stand der Klimakrise ist deutlich: Wir werden als Weltgemeinschaft, selbst wenn wir unmittelbar drastische Maßnahmen ergreifen, die Ziele des Pariser Klimaabkommens verpassen – mit allen unabsehbaren Folgen. Dieser Befund wiegt umso schwerer, als er doch das Ergebnis eines Rates ist, dem Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus 195 Staaten angehören.

Dies ist also nicht die Meinung einer alarmierten Einzelperson, sondern der Konsens der weltweiten wissenschaftlichen Gemeinschaft. Klimaschutz ist längst kein Nischenthema mehr, sondern die gesellschaftliche Aufgabe des 21. Jahrhunderts. Denn: Der Klimawandel betrifft uns alle! Er macht sich bei uns in Deutschland genauso bemerkbar wie in den Ländern des globalen Südens.

Arme leiden am meisten

Jedoch leiden weltweit arme Bevölkerungsgruppen am meisten unter den Auswirkungen. Das ist umso ungerechter, als dass die reichsten zehn Prozent der Weltbevölkerung für über die Hälfte der Treibhausgas-Emissionen verantwortlich sind. Hier setzt die Jahreskampagne „Für Klimaschutz, der allen nutzt“ des Deutschen Caritasverbandes an.

Wir wollen damit auf die gesellschaftspolitische Dimension von Klimaschutz hinweisen. Wenn er sozial gerecht gestaltet ist, hilft er auch gegen Armut. Und das ist in unseren Augen mehr als fair. Die Menschen, für die die Caritas hierzulande einsteht, fliegen nicht um die Welt und haben kein Auto, sondern sie nutzen den Bus, die Straßenbahn oder sind zu Fuß unterwegs. Schlichtweg, weil sie sich einen anderen Lebenswandel gar nicht leisten können. Ein besserer und günstigerer ÖPNV nutzt ihnen sehr direkt. Und auch das Klima profitiert, wenn Bus und Bahn mehr und mehr zur attraktiven Alternative zum eigenen Auto werden.

Wir sind gefragt

Darüber hinaus wird Klimaschutz nur gelingen, wenn sich der wohlhabende Teil der Bevölkerung stärker einbringt. Es ist paradox: Oft haben diese Menschen ein hohes Klimabewusstsein – tragen aber dennoch am stärksten zum Klimawandel bei. Die Kampagne appelliert somit auch an die eigene Verantwortung, das eigene Tun und Lassen in Einklang mit dem Wissen über die Klimakrise zu bringen.

Der Autor

Johannes Keuck, Leiter des Caritas-Zentrums Neustadt