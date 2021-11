Warum es beim Thema Klima neues Denken braucht.

Die Forderung steht klar und deutlich im Raum: Wir brauchen den Weltklima-Wandel zur Rettung der Menschheit jetzt. Doch auf der Weltklimakonferenz, die heute zu Ende geht, ist von Wandel keine Spur. Flickschusterei und Optimierung der eigenen Lebensqualität prägen die Verhandlungen mehr als eine radikale Zuwendung zum Leben, das es zu schützen und zu bewahren gilt.

Ich frage mich, wie wir das in dem weltweiten Chaos an Interessen, Bedingungen und Bedürfnissen schaffen wollen. In neu zu lernendem globalem Zusammenwirken ist es nicht mehr möglich, allein mit Druck, Verhandlungen und moralischen Appellen das Ruder herumzureißen. Wir können die Welt mit dem Denken von heute nicht mehr retten. Da kommen mir die Erzählungen der Genesis (1. Buch der Bibel) in den Sinn.

Von Chaosforschung lernen

Sie möchten uns aus der Angst holen, dass alles verloren ist. Denn Gottes Geist schwebte über dem Chaos. Er hatte alles im Blick und schuf Wort für Wort ein geordnetes Lebenshaus, einen Garten, in dem das Leben zu bewältigen ist. Sie holen aus der Angst, Gott könnte die Menschheit für ihre permanenten Grenzüberschreitungen mit der Vernichtung bestrafen. Mit Noah dürfen wir der Zusage trauen, dass Gott seine Schöpfung liebt, zu jedem Leben Ja sagt, sich selbst treu bleibt.

Sie zeigen uns, dass wir als Ebenbild Gottes nur im Blick aufs Ganze weiter existieren werden. Wir können dies auch von der Chaosforschung lernen: Zusammenhänge zu begreifen. Uns zu vernetzen. Den Augenblick zu erkennen, in dem unser Handeln die Wende mit ermöglicht.

Von Nicht-Christen lernen

Da wäre noch diese Aufforderung: „…füllt die Erde und unterwerft sie…“ (Gen 1,28). Wir Christen sollten sie (wieder) im ursprünglichen Sinn verstehen: Als Kinder Gottes sind wir lebensbejahend, Hausverwaltende, Hütende, Hirten und Hirtinnen. Uns ist daran gelegen, zu schützen und zu bewahren, was uns anvertraut ist. Ein Weg kann dabei hilfreich sein, den ich in den öffentlichen Debatten nur selten entdeckt habe: Verzicht üben, damit andere leben können.

Viele Nicht-Christen haben das schon lange verstanden. Sie schenken mitfühlend Verbundenheit und Frieden. Sie denken systemisch und handeln vernetzt. Wir Christen dürfen von ihnen lernen, uns einbringen und das eine Ziel verfolgen: Die Welt wird gerettet. Gemeinsam.

Die Autorin

Dagmar Pfeiffer, Gemeindereferentin in der katholischen Pfarrei Heilige Theresia von Ávila, Neustadt