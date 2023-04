In gemeinsamer Sitzung beraten der Bau- und der Umweltschutzausschuss des Großdorfs am Mittwoch zunächst gemeinsam drei Themen.

Die Gemeinde Haßloch kann knapp 600.000 Euro aus dem Kommunalen Investitionsprogramm „Klimaschutz und Innovation“ (KIPKI) erhalten. Das Förderprogramm der Landesregierung mit einem Umfang von 250 Millionen Euro unterstützt Kommunen, eigene Maßnahmen zum Klimaschutz oder zur Anpassung an die Klimawandelfolgen umzusetzen. Dazu soll die Gemeinde zunächst Vorschläge für Projekte sammeln, um die Pauschalförderung des Investitionsprogramms zu erhalten. Auch sind geeignete Leuchtturmprojekte für die Teilnahme am wettbewerblichen Verfahren zu prüfen. Weiterhin soll die Gemeinde den Beitritt zum Kommunalen Klimapakt (KKP) beschließen und sich damit zu den Klimaschutzzielen des Landes bekennen. Ein Antrag der CDU-Fraktion beschäftigt sich mit der Frage, wie Kinderspielplätze instandgesetzt und attraktiver gestaltet werden können. Auch die naturnahe Umgestaltung des Spielplatzes am Naturfreundehaus ist ein Thema. Weiterhin beantragt die CDU-Fraktion, die Grünfläche vor der Ernst-Reuter-Schule zu bepflanzen.

Im Bauausschuss steht zudem der Umzug des Baubetriebshof auf der Tagesordnung. Er soll aus der Gillergasse befindet an einen neuen Standort umziehen. Die Verwaltung schlägt ein Areal am Weißdornweg vor. Der Grünschnittplatz des Landkreises soll an einen anderen Standort verlegt werden. Weitere Themen sind Ergebnisse und Maßnahmen der Verkehrsschau 2022, der aktuelle Sachstand zum Neubau von zwei Kindertagesstätten, ein Alternativstandort für die Bikerbahn und zukünftige Wohnmobilstellplätze.