Wie schafft man es, dass möglichst viele Menschen zu Fuß gehen oder das Rad nutzen, weil beides das Klima schützt? Mit dieser Frage startet die erste von drei Veranstaltungen bei der Online-Bürgerbeteiligung der Kreisverwaltung Bad Dürkheim für das Klimaschutzkonzept.

Termin ist am Dienstag, 25. April, 18 Uhr. Dabei soll es laut Verwaltung einerseits um Leitbild und -linien gehen, aber auch darum, bereits vorhandene Ansätze anzusprechen und zu umsetzbaren Maßnahmen weiterzuentwickeln. Solche Ansätze waren beispielsweise Thema bei der Auftaktveranstaltung in Präsenz im März in der Kreisverwaltung sowie bei einer Mobilitätsmesse und einem Fachworkshop.

Fertig bis Sommer

Spätestens Ende Juli soll das Konzept mit dem Schwerpunktthema „Klimafreundliche Mobilität“ vorliegen, das die Klimaschutzmanagerinnen des Kreises zusammen mit einem Fachbüro erstellen. Danach sollen erste Ideen umgesetzt werden.

Nach dem ersten Online-Termin folgen dienstags am 9. und 30. Mai jeweils ab 18 Uhr virtuelle Veranstaltungen zu den Themen Motorisierter Individualverkehr/geteilte Mobilität sowie Öffentlicher Verkehr. Am 18. Juli ist eine Abschlussveranstaltung in der Kreisverwaltung vorgesehen. Am Ende geht das Konzept in die politischen Gremien, ist es abgesegnet, werden Fördermittel beantragt.

Info



Die Online-Veranstaltung ist erreichbar über das Klimaschutzportal: kreis-bad-duerkheim.klimaschutzportal.rlp.de. Dort sind auch die Zugangsdaten für die Videokonferenz-Plattform Webex zu finden.