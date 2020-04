„Beat every crisis“, jede Krise bezwingen, hieß es auf einem Plakat, das am Freitag am Zaun der Marienkirche hing. Neben der Corona-Krise bleibt auch die Klimakrise immer noch eine Herausforderung. Darauf wollen die Aktivisten von Fridays for Future und der Neustadter Klimaaktion aufmerksam machen.

Schließlich war am Freitag der fünfte internationale Klimaprotesttag. Allerdings unter erschwerten Bedingungen. Bei den bisherigen Klimastreiks sah man noch viele Menschen durch die Neustadter Innenstadt ziehen, heute undenkbar. Stattdessen: Eine Form des „stillen Protests“.

Deshalb hingen am Freitagmittag unter anderem am Zaun der Marienkirche sowie an der Waldorfschule ungezählte selbstgestaltete Plakate. Laut Mitorganisatorin Hanna Fuhrbach stammten die zu einem Großteil von Aktivisten von Fridays for Future und Klimaaktion, es hätten sich aber auch Menschen beteiligt, die dort nicht aktiv seien.

Stadt befürchtet Menschenansammlung

Verbunden sind die Orte, an denen Plakate hängen, über eine Spur aus auf den Boden gesprühten Fußabdrücken, die sich durch die Innenstadt zieht. Fußabdrücke gibt es auch vor dem Zaun der Marienkirche – als Symbol für die Menschen, die wegen der Corona-Krise nicht dort protestieren können, erklärt Fuhrbach.

Über Instagram gab es außerdem am Nachmittag einen Livestream der Fridays-for-Future-Ortsgruppe. Auf der Tagesordnung stand etwa ein Gespräch mit der Europaabgeordneten Jutta Paulus.

Und wie ist es, so etwas zu organisieren? „Am schwierigsten war die Werbung“, so Fuhrbach. Die hätten die Aktivisten nämlich sehr zurückhaltend gestalten müssen, weil das Ordnungsamt Menschenansammlungen beim Abgeben der Plakate fürchtete. Klimaprotest zu Corona-Bedingungen ist eben schwierig.