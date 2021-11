15 Gläubige haben sich am Montag um 17 Uhr am Brunnen auf dem Neustadter Marktplatz versammelt, um mit Liedern, Gebeten und Texten an die Schöpfung Gottes zu erinnern – und somit an die Pflicht der Menschen, diese zu bewahren. Denn darum geht es derzeit auch in Glasgow. Christoph Fuhrbach und Monika Kreiner haben eine Kerze entzündet und empfangen die Teilnehmer zum Gebet. Sie verteilen Zettel mit den Texten und laden alle in den Halbkreis ein. Fuhrbach hatte die Idee zum Gebet, übernimmt die Begrüßung und erklärt den Ablauf. Erst wird gesungen, dann gebetet. Nach einer kleinen Lesung schweigen die Teilnehmer, ehe sie sich in kleinen Gruppen austauschen.

Auftakt des Klimagebets war am Sonntagabend – alles läuft parallel zur Klimakonferenz im schottischen Glasgow. Auf diese will der ökumenische Arbeitskreis Globale Verantwortung des Bistums Speyer und der Evangelischen Kirche der Pfalz mit dem Klimagebet an jedem Konferenztag hinweisen. In Neustadt ist es bis 12. November täglich um 17 Uhr auf dem Marktplatz. Zum Auftakt sind am Sonntag fünf Gläubige gekommen. Dass es am Montag schon 15 sind, freut Monika Kreiner. „Das ist ein schönes Gefühl. Wir sind jetzt auf dem Platz eine wahrnehmbare Gruppe. Ich bin mir sicher, dass wir noch größer werden, weil sich die Aktion ja rumspricht“, sagt Kreiner. Mit dem Klimagebet gehe es darum, das Thema auch vor Ort zu behandeln, „und nicht nur da, wo Politiker zusammenkommen“. Man wolle sich so solidarisch zeigen: „Wir hoffen auf mutige Entscheidungen“, betont Kreiner. Weitere Infos: www.khg-landau.de.