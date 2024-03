Für Mittwoch, 20. März, lädt die städtische Stabsstelle für Klimaschutz, Klimaanpassung und nachhaltige Entwicklung erneut zu einem Mitmach-Workshop rund um die Klimaanpassung ein. Alle Bürgerinnen und Bürger sind nach Angaben der Stadt eingeladen, bei der Konzeption eines Klimaanpassungskonzepts mitzuwirken. Aufgrund der vielen Themen und Fragen, die schon bei der ersten Klimaanpassungswerkstatt diskutiert wurden, regten die Teilnehmenden an, schon bald einen zweiten Workshop stattfinden zu lassen. Nun soll es erneut um Möglichkeiten gehen, wie Neustadt gemeinsam klimaresilient gestaltet werden kann. Der Klimaanpassungsmanager der Stadt, Alexander Metternich, rückt dabei die Klimarisikogruppen in den Vordergrund: Welche Menschen und Systeme sind also zu welchem Grad von den Folgen des Klimawandels negativ betroffen? Die verschiedenen Handlungsfelder richten sich hierbei nach dem Bundesklimaanpassungsgesetz und beinhalten unter anderem die Raumplanung, die Infrastruktur und die menschliche Gesundheit. Die Teilnehmenden können sich wieder auf interaktive Elemente und viel Raum für Anregungen freuen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Treffpunkt für den Workshop ist am Mittwoch um 17 Uhr im Ratssaal im Rathaus. Der Workshop soll zwei Stunden dauern.