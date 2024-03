Von 2023 bis 2025 will Neustadt ein Konzept entwickeln, wie sich die Stadt und ihre Bürger besser an die Veränderungen durch den Klimawandel anpassen können. Bei der Entwicklung kommen auch Bürger zu Wort. Am vergangenen Mittwoch kamen laut Stadt knapp 40 Interessierte in den Ratssaal, um Lösungsvorschläge zu sammeln, deren Mehrwert für die Stadt zu diskutieren und die Ansätze zu priorisieren: „Dabei kamen zahlreiche Ideen und Vorteile zusammen.“ Der Workshop baute auf das erste Werkstatt-Treffen im November vergangenen Jahres auf, bei dem es bereits um Klimawandelfolgen, betroffene Risikogruppen und potenzielle Lösungsansätze ging. „Ziel dieser Bürgerbeteiligung war vor allem, die Ergebnisse aus dem ersten Workshop weiterzuentwickeln“, schreibt die Stadt. Die Arbeit des Klimaanpassungsmanagers ist es nun, die gesammelten Anregungen aus der Bürgerbeteiligung, aus internen Workshops und weiteren Datengrundlagen wie der Stadtklimaanalyse oder Windabflusskarten in das Klimaanpassungskonzept zu integrieren. Mehr zum Konzept findet sich unter www.neustadt.eu/klimaanpassungskonzept.