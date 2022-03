Aktivisten von Fridays for Future haben am Freitagnachmittgag auf dem Neustadter Marktplatz für Aufsehen gesorgt. An der Stiftskirche hängten sie ein Banner mit der Aufschrift „Frieden und Klima brauchen dich“ auf und seilten sich anschließend an der Kirchenfassade ab. Damit wollten sie auf die geplante größere Klima-Demonstation am 25. März, 13 Uhr, auf dem Marktplatz aufmerksam machen. „Uns ist auch der Frieden sehr wichtig“, sagte Mitinitiatorin Josepha Westwood vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine. Der Kampf gegen den Klimawandel dürfe jedoch nicht vergessen werden.