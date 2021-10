„Wie kann eine Mobilitätswende in Neustadt aussehen?“ Das ist die zentrale Frage, die die Klimaaktion am Donnerstag ab 19 Uhr in der Gimmeldinger Meerspinnhalle bei einer Podiumsdebatte besprechen möchte. Die Einführung übernimmt Philipp Kosok, Projektleiter Öffentlicher Verkehr bei der Agora Verkehrswende, einer Art Denkfabrik für ein klimafreundliches und nachhaltiges Verkehrssystem. Danach spricht Karlsruhes früherer Baubürgermeister Michael Obert. Karlsruhe wurde bereits zweimal als fahrradfreundliche Stadt ausgezeichnet. Bei der Veranstaltung gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet). Ein entsprechender Nachweis ist vorzulegen. Mobility on Demand (MoD) bietet ab dem Hauptbahnhof einen kostenlosen Shuttle-Dienst zur Meerspinnhalle an. Dieser muss zuvor per E-Mail an services@mobility-on-demand.de angefordert werden. Treffpunkt für den Shuttle ist um 18.30 Uhr am Parkplatz der Deutschen Bahn (Nähe Gleis 1a) an der Parkscheinsäule. Außerdem wird die Meerspinnhalle von der Buslinie 512 angefahren.