Eine positive Bilanz hat die Klimaaktion Neustadt zum jüngsten Mobilitätstag der Stadtverwaltung am vergangenen Freitag gezogen. Wichtig sei, so die Aktivisten, ein solches Angebot regelmäßig zu machen, am besten jährlich, und nicht mehr so lange zu pausieren wie zuletzt. Außerdem sollten alle Akteure an einen Tisch geholt werden, um ein Mobilitätskonzept zu entwickeln. Für den nächsten Mobilitätstag fordert die Aktion unter anderem, vorab besser dafür zu werben und darüber nachzudenken, einen Teil der Hauptstraße als Veranstaltungsort einzubeziehen. Am Freitag hatte sich alles ausschließlich auf dem Marktplatz abgespielt. Auch müsse über jene Vorschläge geredet werden, die Bürger bei einer Umfrage der Klimaaktion gemacht hätten. Dazu zählten beispielsweise die Ausweitung von Tempo 30 auf das gesamte Stadtgebiet, weniger Parkplätze und höhere Parkgebühren sowie einer breit angelegte Kampagne für Alternativen zum Individualverkehr.