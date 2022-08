Die Sommerferien gehen in die Endphase, und bei der TuS Lachen-Speyerdorf steht in der kommenden Woche die letzte Runde Klettern im Ordenswald auf dem Programm. Noch sind einige Plätze frei, teilnehmen können Kinder im Alter von zehn bis 14 Jahren. Auf dem Programm vom 29. August bis 2. September stehen drei Tage auf dem Niedrigseilparcours und zwei Tage im Hochseilparcours. Die Helfer seien alle erfahren und gut geschult, betont die TuS zu diesem Angebot. Die Funktionsweise von Seilkonstruktionen wird erklärt, und es gibt eine Einführung in die Knotenkunde. Eine vorherige Anmeldung auf der Vereinshomepage unter www.tus1910.de/iae/projekte/ ist zur Teilnahme notwendig.