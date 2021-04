Die eigenen Fähigkeiten offensichtlich ein wenig überschätzt hat am Abend des Karsamtags eine 15-Jährige Neustadterin, die laut Mitteilung der Polizei zum Vergnügen in die etwa 4 Meter hohe oberste Schale des Marktplatzbrunnens geklettert war, aber dann nicht mehr aus eigenen Kräften herunterkam. „Die Jugendliche war aufgrund Höhenangst nicht mehr in der Lage, herunterzuklettern, weshalb die Höhenrettung der örtlichen Feuerwehr ausrückte und sie auf den Boden der Tatsachen zurückholte“, teilten die Beamten mit und ergänzten: „Glücklicherweise blieb die Kletterin unverletzt und der Brunnen unbeschädigt.“