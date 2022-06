In der Laustergasse wird ab Montag , 27. Juni, der erste Abschnitt von „Wasser in die Stadt“ endgültig abgeschlossen. Was jetzt noch fehlt, ist die Umgestaltung des Bereichs zum Wendehammer hin. Dort wird ab Montag zunächst der alte Belag entfernt. Anschließend wird ein Pflaster eingebaut, wie es schon rund um den künstlichen Bachlauf verwendet worden ist. Die Stadt rechnet damit, dass die Arbeiten rund sechs Wochen dauern.

Das Projekt hat Auswirkungen auf den Verkehr in der Innenstadt. Denn für die Dauer der Baustelle muss die Zufahrt zur Klemmhof-Tiefgarage gesperrt werden. Stattdessen steht nur noch die Ausfahrt zur Verfügung. Um über diese den Parkhausverkehr steuern zu können, wird im Bereich des Ladens Bürobedarf Seitz eine Ampel errichtet. Über sie wird dann das Ein- und Ausfahren geregelt. Die Tiefgarage kann in den kommenden sechs Wochen zudem nur von Dauerparkern genutzt werden. Tagesgäste müssen auf andere Stellplätze ausweichen.

Während der Arbeiten besteht am Wendehammer keine Wendemöglichkeit für Fahrzeuge und Zulieferer. Fußgänger können den Bereich Laustergasse/Klemmhof über die Kellereistraße erreichen.